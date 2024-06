Dode na aanval met Kalasjnikovs op Franse bruiloft

Connect on Linked in

Onbekende mannen uitgerust met Kalasjnikov-geweren hebben zaterdagnacht gericht geschoten op enkele gasten van een bruiloft in het Franse Thionville. Daarbij kwam een man om het leven, drie anderen raakten ernstig gewond. De onbekende daders gingen ervandoor.

door Joost van der Wegen

Onder vuur

Het geweld vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, rond 01.15 uur, tijdens een bruiloft in het zalencentrum Eden Palace, waarbij ongeveer 100 mensen aanwezig waren. Toen een groepje gasten naar buiten stapte om te roken, werden zij plotseling onder vuur genomen door drie zwaar bewapende mannen, aldus getuigen.

Verdwenen

De mannen hadden capuchons op en waren volgens de getuigen uitgerust met Kalasjnikovs en jachtgeweren. Dit melden lokale media. Ze zouden zijn gearriveerd in een vierwiel-aangedreven auto die van het werk BMW leek. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren de aanvallers alweer verdwenen. De politie zette de plaats delict daarna af. Daar vond ze tientallen hulzen. Een bron van RTL Today bij de politie geeft aan dat de schietpartij meer weg had van een afrekening in het drugsmilieu, dan dat het een gerichte aanslag op de bruiloft was.

Slachtoffers

Als gevolg van de schoten kwam een man om het leven, op weg naar het ziekenhuis in Thionville, in Noord-Frankrijk. Zes slachtoffers werden geraakt door kogels, drie mannen bevinden zich nog in levensgevaar. Een zwangere vrouw raakte lichtgewond en een man werd geraakt door rondvliegende glasscherven.