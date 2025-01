Dode vrouw (52) aangetroffen in woning Landsmeer, verdachte (31) aangehouden

(Beeld: Mizzle Media)



De vrouw was onder verdachte omstandigheden vermist en werd voor het laatst gezien op 8 januari in Landsmeer. Haar auto werd een dag later aangetroffen bij een fastfoodrestaurant in Amsterdam-Noord.



Op basis van informatie uit het onderzoek besloot de politie donderdagavond een woning aan de Dorpsstraat in Landsmeer binnen te treden. Daar troffen agenten het levenloze lichaam van de vrouw aan. Het Parool schrijft dat het gaat om de 52-jarige Simone Alleman. Ze is sinds 2014 mede-eigenaar van een administratiekantoor in Landsmeer. De vrouw zou een bekend figuur zijn in het dorp.

Zoon

De vermoedelijke dader kwam snel in beeld tijdens het onderzoek. Deze 31-jarige man werd dezelfde avond door een arrestatieteam aangehouden in Amsterdam. Het Parool schrijft dat het gaat om Timothy B., de zoon van het slachtoffer. Hij zit vast en wordt verhoord. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het lichaam van het slachtoffer zou zijn gevonden in de woning van haar zoon in Landsmeer.

Groot onderzoek

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Een calamiteitencontainer heeft de hele nacht in de Dorpsstraat gestaan en Forensische Opsporing deed ook vrijdagochtend nog onderzoek in de woning.



Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.