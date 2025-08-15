Dode vrouw (80) in woning Amsterdam-Slotervaart, politie vermoedt misdrijf
In een woning aan de Wittgensteinlaan in Amsterdam-Slotervaart is woensdagmiddag het lichaam aangetroffen van een 80-jarige vrouw. De politie gaat uit van een misdrijf en is een grootschalig onderzoek gestart naar de omstandigheden van haar overlijden.
Nadat de bejaarde vrouw woensdagmiddag niet kwam opdagen bij een afspraak, werd de politie ingeschakeld en troffen agenten haar rond 15.00 dood aan in haar woning, vlakbij station Lelylaan.
Team Grootschalige Opsporing
Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat er sprake is van een strafbaar feit. ‘Omdat er aanwijzingen zijn voor een mogelijk misdrijf, wordt de woning een plaats delict en start de politie een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) onder leiding van een officier van justitie’, meldt de politie.
De politie zoekt getuigen en camerabeelden.