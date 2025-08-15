Dode vrouw (80) in woning Amsterdam-Slotervaart, politie vermoedt misdrijf

Nadat de bejaarde vrouw woensdagmiddag niet kwam opdagen bij een afspraak, werd de politie ingeschakeld en troffen agenten haar rond 15.00 dood aan in haar woning, vlakbij station Lelylaan.

Team Grootschalige Opsporing

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie vermoedt dat er sprake is van een strafbaar feit. ‘Omdat er aanwijzingen zijn voor een mogelijk misdrijf, wordt de woning een plaats delict en start de politie een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) onder leiding van een officier van justitie’, meldt de politie.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden.