Dode vrouw in woning Enschede is Sahra Said (43), ‘bekende van justitie’

TGO Sahra is op donderdag rond 21.30 nog levend gezien in de omgeving van de Julianastraat. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om te onderzoeken hoe de vrouw om het leven is gekomen. Tevens wordt onderzocht of er mogelijk meer personen betrokken zijn bij haar overlijden.

De politie heeft buurtonderzoek verricht en camerabeelden uit de omgeving bekeken. Ook is de recherche op zoek naar getuigen of personen die haar donderdagavond na 21.30 nog gesproken of gezien hebben.

Toedracht

Sahra Said werd volgens de politie onder ‘verdachte omstandigheden’ aangetroffen in de woning aan de Julianastraat. Naast de woning aan de Julianastraat doet het TGO ook onderzoek in een woning aan de Tusveldburg. Over de mogelijke aanleiding of toedracht van het overlijden van de vrouw is nog niets bekend.

Strafblad

Tubantia schrijft dat de Somalische Sahra Said een bekende van politie en justitie was. In 2015 moest ze voorkomen voor de rechtbank in Almelo op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en diefstal. Ze zou in 2013 een man in Enschede hebben mishandeld met een schroevendraaier, en het slachtoffer daarna ook hebben beroofd.

Meerdere rechtszaken

Meerdere rechtszaken en (voorwaardelijke) veroordelingen volgden, vaak vanwege verdenking van diefstal, zoals in 2019 voor een gestolen scootmobiel. De Somalische vrouw ging meerdere malen in de fout tijdens de proeftijd na een voorwaardelijke straf.