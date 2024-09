Dode vrouw in woning Zaandam, politie vermoedt misdrijf

Connect on Linked in

De politie doet onderzoek naar het overlijden van een 34-jarige vrouw uit Zaandam die in een woning is aangetroffen. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Niet op afspraak

Zondag rond 15.00 kreeg de politie melding dat iemand niet verschenen was bij een afspraak, en dat men zich zorgen maakte. De politie deed daarop onderzoek bij een woning aan de Pieter Latensteinstraat in Zaandam, en trof daar een overleden vrouw aan. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een 34-jarige vrouw uit Zaandam.

TGO

Het vermoeden is dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen. De woning wordt onderzocht door de Forensische Opsporing, en er is buurtonderzoek gedaan. Het onderzoek is opgeschaald naar een TGO (Team Grootschalige Opsporing).

Er is nog geen aanhouding verricht. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk.