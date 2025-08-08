Dode vrouwen aangetroffen in woningen Veldhoven en ’s-Heerenberg



Op de Leemsbroek in Veldhoven is vrijdagochtend rond 11.45 een overleden vrouw aangetroffen in een woning (foto). Veel is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek in en bij het huis. De vrouw is onder verdachte omstandigheden aangetroffen en de politie gaat vooralsnog uit van een misdrijf.

Het gaat om de 34-jarige bewoonster van de woning. Een 34-jarige man uit Veldhoven is aangehouden als verdachte. Het onderzoek is in volle gang.

PD-unit

Aan de Commandeur in het Gelderse ’s-Heerenberg werd op donderdag ook een overleden vrouw aangetroffen. De politie is direct een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van de vrouw. Daarom is er een PD-unit voor de woning geplaatst. De politie zegt op dit moment nog met alle scenario’s rekening te houden en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.