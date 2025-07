20 juli 2025

Dodelijke steekpartij in drukke Utrechtse straat

Op de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok is zaterdagavond iemand neergestoken. De man raakte zwaargewond en hulpdiensten probeerden hem te redden, maar hij overleed wat later toch. Politie heeft een verdachte aangehouden.