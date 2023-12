Dollen of dealen?

Print This Post

Een 27-jarige man is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur, nadat hij in Den Haag was gepakt toen hij een agent in burger drugs probeerde te verkopen. ‘We waren gewoon aan het dollen.’

Eigen gebruik

De 27-jarige Rishi probeerde in september drugs te verkopen aan een agent in burger. Hij bleek na controle 37 xtc-pillen, cocaïne en mdma op zak te hebben. Hij claimde bij de rechter, dat dit voor eigen gebruik was. Dit schrijft RTV West.

‘Ik was dat niet aan het verkopen’, stelde de man tegen de rechter.

‘Voor eigen gebruik was het veel te veel…’, merkte de rechter op.

‘Het was ook voor vrienden’, zegt Rishi terug.

‘U heeft niet veel geld en deelt dat dan gratis uit aan vrienden?’, zegt de rechter en grinnikt. ‘Niet gratis. Soms betalen ze.’

De rechter is er snel klaar mee. ‘Zullen we gewoon zeggen dat u aan het dealen was?’

‘We waren gewoon aan het dollen.’

Schilder

De verdachte had eerder al een taakstraf van 60 uur gekregen, en een voorwaardelijke celstraf voor het bezit van drugs. Daarna is hij begeleid gaan wonen, en is hij begonnen met een opleiding tot schilder.

De officier van Justitie wil die voorwaardelijke gevangenisstraf nog een keer omzetten in zo’n taakstraf van 60 uur. Het is een laatste kans voor Rishi, tekent RTV West op. De rechter gaat ermee akkoord. De rechter zegt: ‘Het is weer een waarschuwing, houd hiermee op.’

Hij krijgt de 135 euro die in zijn portemonnee zat op de bewuste avond niet terug.