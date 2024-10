Dominicaanse Republiek pakt 1,3 ton cocaïne bestemd voor Antwerpen

In totaal zijn er 1.378 blokken cocaïne in beslag genomen. De inbeslagname vond plaats in de haven van Caucedo, de grootste van het land, op ongeveer 28 kilometer ten oosten van de hoofdstad Santo Domingo.

De drugspolitie DNCD zegt dat er dit jaar in de Dominicaanse Republiek 25,4 ton aan verschillende drugs in beslag is genomen, het merendeel cocaïne. Dat is meer dan de inbeslagnames van 2023 tot nu toe.

