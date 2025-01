8 januari 2025

‘Dood Leidenaar uit de hand gelopen drugsruzie’

De advocaat van de verdachte van het doodschieten van een man in Leiden, vorig jaar juni, zegt dat het ging om een ruzie over drugs die ontaarde in een worsteling waarbij geschoten werd. Het Openbaar Ministerie stelt dat er sprake was van een rip waarbij het 38-jarige slachtoffer op 6 juni werd doodgeschoten, en gaat uit van moord.