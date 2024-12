25 december 2024

Doodgeschoten Rotterdammer is 63-jarige ‘Naim’ | Politie op zoek naar dader

Het slachtoffer van de schietpartij in Rotterdam afgelopen zaterdag is de 63-jarige Mohammad, vooral bekend onder zijn roepnaam ‘Naim’. De politie heeft zijn identiteit bekendgemaakt, in de hoop meer aanwijzingen over de gebeurtenis te krijgen.