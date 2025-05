25 mei 2025

Door VS gezochte leider drugskartel Los Chapitos doodgeschoten in Mexico

Een leider van het beruchte Mexicaanse drugskartel Los Chapitos is vrijdag doodgeschoten door het Mexicaanse leger tijdens een inval om hem te arresteren in Navolato, Sinaloa. Het gaat om Humberto Figueroa Benítez, beter bekend als “El Perris” of “El 27”. Er stond een premie van 1 miljoen dollar op zijn hoofd in de Verenigde Staten.