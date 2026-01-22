‘Doorzoekingen Antwerpse diamantair in internationaal onderzoek’

Keyserlei Het is nog onduidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Leden van de FGP Antwerpen, een financieel team (DIFA) en een team dat is gespecialiseerd in diamanten en goud (Goudi) deden doorzoekingen op verschillende plaatsen in Antwerpen.

Het gaat volgens de Gazet om een internationaal onderzoek. De verdenking is het bewaren of doorverkopen van gestolen goederen. De zoekingen vonden plaats in twee diamantzaken op de Keyserlei, in de buurt van het Centraal Station. Ook een woning op de Charlottalei werd doorzocht, waarbij een speurhond is ingezet.

Alle drie de panden zijn in het bezit van de familie Z. Het zou niet gaan om de mogelijke heling van de gestolen juwelen uit het Louvre.

Fencing

Reuters berichtte in november dat Belgische en Europese autoriteiten onderzoek doen naar de verkoop van gestolen juwelen in Antwerpen. Volgens Reuters gingen de speurders ervan uit dat een deel van de juweliers in Antwerpen fungeert als “fencing“-netwerk (van tussenpersonen) voor gestolen goud en edelstenen. Dat ging juist om handelaren net buiten de bekende diamanthuizen, die daar echter wel relaties mee hebben.

De Antwerpse diamantsector is overigens de afgelopen jaren herhaaldelijk doelwit geweest van justitie.

Russen

Sinds maart 2024 loopt er bij het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek naar de import van diamanten van mogelijke Russische oorsprong, nadat de douane eind februari diamanten in beslag had genomen en daarop huiszoekingen volgden. Vier mannen werden gearresteerd en digitale gegevens werden in beslag genomen.

In mei 2024 veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen diamant- en wapenhandelaar Serge Muller tot 30 maanden cel wegens witwaspraktijken. Muller is een bekende in het Antwerpse milieu.

Indiase fraude

In juli 2025 berichtten Belgische media over de arrestatie van een Antwerpse diamantair in de Verenigde Staten op verdenking van het witwassen van miljardenbuit na fraude. De zaak zou verband houden met een grote fraudezaak in India, waarbij ongeveer 1,5 miljard euro was verduisterd via nepbedrijven en valse transacties. De diamantair zat eerder een gevangenisstraf uit en werd opnieuw aangehouden op verzoek van de Indiase autoriteiten.

Erez Daleyot

De Belgisch-Israëlische diamantair Erez Daleyot was ooit een van ’s werelds grootste handelaren, met ook belangen in de Antwerpse diamantsector.

Hij is afkomstig uit Ramat Gan bij Tel Aviv, het centrum van de Israëlische diamanthandel. Daleyot is herhaaldelijk onderwerp geweest van onderzoeken en werd ook gearresteerd. In België is Daleyot nooit veroordeeld.