‘Douane gaat meer zelf opsporen door toegenomen wietsmokkel’

Proef Om de strafrechtketen te ontlasten, is dit najaar een proef gestart op Schiphol, in de haven van Rotterdam en in de regio Arnhem. Douaniers doen daar aanhoudingen en vervolgens opsporingsonderzoek, zoals de politie dat doet.



Ook in andere Europese landen is dit jaar meer cannabis onderschept. In de haven van Antwerpen onderschepte de Belgische douane tot 1 november bijna 20.000 kilo cannabis, tegen 4.465 kilo in heel 2024. De stijging valt ook op in Duitsland en Spanje.

De douane heeft dit jaar een recordhoeveelheid van 60.000 kilo wiet onderschept. Dat is ruim vier keer zoveel dan in 2024. Deze week is in de Rotterdamse haven nog bijna een ton wiet uit Canada onderschept.

Legaal

Op 8 november trof de douane bij een reguliere controle op Schiphol Cargo 600 kilo cannabis aan. De importen komen vooral uit Amerikaanse staten waar cannabis legaal is, zoals Californië. Er komt ook veel uit landen waar de teelt legaal is, zoals Canada en Thailand (overigens wordt in dat laatste land de wetgeving weer aangescherpt).

De buitenlandse marihuana van matige kwaliteit wordt meestal doorgevoerd naar andere EU-lidstaten, en vormt niet direct een concurrentie voor wiet uit Nederland, aldus de douane.