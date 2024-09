Douane onderschept 300 kilo ketamine op A1

Accijnscontrole

Deze controle betrof ook een accijnscontrole, meldt de Douane. Toen de douaniers geen accijnsgoederen, maar blauwe vaten aantroffen, kregen zij het vermoeden dat er iets niet klopte. Tijdens nader onderzoek werd de ketamine aangetroffen in de vaten.



De drugs en het busje zijn in beslag genomen en de chauffeur is aangehouden. De verdachte zit nog vast.

Ketamine heeft een straatwaarde van zo’n 20 tot 40 euro per gram.