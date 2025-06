Douane onderschept 4,5 ton cocaïne in haven Amsterdam

De betreffende container was donderdag per vrachtschip aangekomen vanuit West-Afrika en gelost in het Westelijk Havengebied. Op basis van risicoanalyse werd de container geselecteerd voor een nadere controle.

Speurhonden

Tijdens deze controle, met behulp van speurhonden, scanapparatuur en douaniers, werd de drugs aangetroffen. De cocaïne is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Het HARC-NZKG (Noordzeekanaalgebied), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD en politie onder leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam, heeft de zaak in onderzoek.

Eerdere grote partij

Het gaat waarschijnlijk om de grootste cocaïnevangst in de Amsterdamse haven ooit. In november 2023 werden vier mannen veroordeeld tot celstraffen tussen de vier en acht jaar voor de invoer van 1120 kilo cocaïne via de haven van Amsterdam. De drugs zaten toen verstopt in zakken cacaobonen.

