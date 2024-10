Douane onderschept 80 kilo wiet op Schiphol

De pakken wiet waren verwerkt in de dekens. De dekens waren voorzien van een afsluitbare rits. De zending was afkomstig uit Canada en bestemd voor een Nederlandse ontvanger, meldt de Douane donderdag. De zaak is overgedragen aan het Cargo HARC-team Schiphol, een samenwerkingsverband tussen Douane, Koninklijke Marechaussee en FIOD.

Canadese wiet

In Breda werd deze zomer meer dan een ton wiet gepakt die was ingevoerd vanuit Canada. In augustus 2023 werd in de Rotterdamse haven 1042 kilo wiet aangetroffen die zat verstopt tussen keukenkastjes in een container uit Canada. Cannabis is sinds oktober 2018 legaal in Canada.