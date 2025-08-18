Douane onderschept 88 kilo coke tussen vlees in Rotterdamse haven

Een partij van 45 kilo cocaïne werd gevonden in een container met vlees uit Uruguay, met bestemming Antwerpen. De andere 43 kilo werd gevonden in een container met vlees uit Argentinië, ook met bestemming Antwerpen.

Modus operandi

Het verstoppen van cocaïne in inspectieluiken gebeurt de laatste jaren regelmatig. De drugs kunnen op die manier op de containerterminal snel door uithalers verwijderd worden. Door veel controles gericht op deze handelwijze probeert de Douane zoveel mogelijk drugs in beslag te nemen, bericht het OM.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.