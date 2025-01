Douane onderschept drugs in sambaballen

De vondst werd gedaan nadat het pakket door een scanapparaat ging en een afwijkend beeld vertoonde. Bij het openen van de zending vond de douane in enkele sambaballen een partij drugs. Om wat voor drugs het gaat en wat de hoeveelheid is, meldt de douane niet.



De zending is in beslag genomen en vernietigd.



Op sociale media zegt de douane over de vondst: ‘Is er een salsa- of sambaband die ballen mist? De verzender mistte ze in ieder geval niet met het versturen van dit pakket. Maar ons scanapparaat heeft ook lef en toonde een afwijkend beeld! Douaniers openden de zending en ontdekten dat deze sambaballen geen swingend ritme bevatten voor energieke muziek, maar opzwepende drugs.’