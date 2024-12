Douane pakt 15 miljoen sigaretten

Volgens de FIOD waren sigaretten vermoedelijk bestemd voor de Europese illegale markt. Als de sigaretten op de illegale Nederlandse markt terecht waren gekomen, dan was de Staat daarmee ruim 5,8 miljoen euro misgelopen.

FIOD en Douane werken samen in het zogeheten combiteam Smoke. Dat team maakt risico-analyses van vracht die door de haven gaat.

Illegale handel in sigaretten is lucratiever geworden door stijgende accijnzen, en is internationaal. Deze maand werd in Letland een zeer grote sigarettenfabriek ontmanteld en werden 300 miljoen sigaretten in beslag genomen.

