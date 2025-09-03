Douane pakt bijna 10 miljoen illegale sigaretten

Bij nader onderzoek in een naastgelegen loods sloeg een geldhond aan bij een afgesloten kast, waarin stapels bankbiljetten en een geldtelmachine werden aangetroffen. In totaal zijn daar ruim 1,6 miljoen illegale sigaretten en meer dan 56.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

In het onderzoek zijn er twee verdachten.

Rollen

Eerder die week ontdekte de Douane in de Rotterdamse haven een container met honderden plastic rollen, met daarin een aluminium koker gevuld met sigaretten. In totaal waren zo ruim 8 miljoen sigaretten verstopt.

Onder leiding van het functioneel parket doet het Combiteam Smoke in beide zaken onderzoek naar de herkomst van de sigaretten en de betrokkenheid van verdachten.