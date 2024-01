Douane pakt voor 3 ton aan goud in theeverpakkingen

Connect on Linked in

De Douane heeft op 21 december tijdens een bagagecontrole op Schiphol bij een passagier voor 300.000 euro aan goudstaven aangetroffen die zij niet had aangegeven. De 45-jarige vrouwelijke passagier had het goud verstopt in theeverpakkingen en had hiervoor geen logische verklaring.

De vondst werd gedaan tijdens een controle van de ruimbagage van de vrouw. Zij was met een vlucht uit Argentinië aangekomen op Schiphol. Vanuit hier wilde zij direct doorreizen naar China. Het nieuws is pas donderdag door de Douane naar buiten gebracht.

Geen logische verklaring

Het goud vertegenwoordigde een waarde van 300.000 euro en had een goudgehalte van 99,9%, meldt de Douane. Wie voor meer dan 10.000 euro aan geld of andere zogenoemde liquide middelen meeneemt over de grens, moet hier aangifte van doen. Tijdens de controle aan de gate kon de vrouw niet aantonen dat zij dit had gedaan. De vrouw kon ook geen logische verklaring geven over de herkomst van het goud. Het edelmetaal is in beslag genomen.

De vrouw is aangehouden door de FIOD op verdenking van het schenden van de aangifteplicht liquide middelen en witwassen. Zij heeft tot 2 januari vastgezeten. Nadat zij afstand deed van het goud en een boete van 25.000 euro betaalde, is zij in vrijheid gesteld.

Aangifteplicht

Met de aangifteplicht voor liquide middelen boven 10.000 euro wil de Europese Unie (EU) witwassen en het financieren van terrorisme bestrijden.

In het afgelopen jaar heeft de Douane op Schiphol in totaal 72 verdachten wegens een vermoeden van witwassen overgedragen aan de FIOD en de Koninklijke Marechaussee. Het ging in totaal om een bedrag van 3,2 miljoen euro.