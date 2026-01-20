Douane pakte in december 258 kilo heroïne

406 pakketten Tijdens de controle ontdekten medewerkers van de Douane 406 pakketten heroïne die verstopt waren in de machines. Na het demonteren van de oil boilers werd op 15 december 152 kilo heroïne uit de machine gehaald en op 29 december werd er 106 kilo heroïne uit de andere machine verwijderd.

Dubai

De twee containers met lading waren afkomstig uit Dubai en bestemd voor bedrijven in Duitsland.

Een olieboiler is een ketel die stookolie als brandstof gebruikt om water of cv‑water te verwarmen.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek.