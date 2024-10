Douane vindt 600 kilo cocaïne bij bananen uit Ecuador

Beeld: de in beslag genomen drugs (foto Openbaar Ministerie)

Pallet

De drugs werden aangetroffen in een pallet met bananen, die werd gecontroleerd met de hulp van speurhonden.

Afkomst

De partij bananen was afkomstig uit Ecuador en had Denemarken als eindbestemming. De cocaïne, volgens het OM met een straatwaarde van 45 miljoen euro, is inmiddels opgehaald door een speciaal team en is vernietigd. Dit meldt justitie woensdagavond.

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben tijdens de operatie het haventerrein beveiligd. Nieuwsbericht | 23-10-2024 | 23:48