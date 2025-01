25 januari 2025

Drents Museum beroofd van historisch goud

In het Drents Museum in Assen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een plofkraak geweest waarbij een flinke hoeveelheid goud en zilver is meegenomen. In het museum was een expositie van kunstschatten uit Roemenië. Voor zover bekend zijn er geen mensen gearresteerd. Dat heeft het museum gemeld op een persconferentie, aldus RTVDrente.