Drie aanhoudingen en bijna 84.000 euro gepakt in witwasonderzoek

(Beeld uit archief)

Het gaat om een 38-jarige man uit Uithoorn en twee Rotterdammers van 32 jaar die beiden in Zaandam werden aangehouden. Zowel bij de man uit Uithoorn als bij één van de Rotterdammers werd een flink contant geldbedrag aangetroffen. In totaal gaat het om bijna 84.000 euro.

100 sloffen

Bij de Rotterdammer is ook nog een zoeking gedaan in de woning waarbij in de kelderbox 100 sloffen illegale sigaretten werden gevonden. Deze zijn overgedragen aan de Douane. Ook de auto van de verdachte is in beslag genomen.

De man uit Uithoorn heeft afstand gedaan van het bij hem gevonden geldbedrag en heeft een geldboete gekregen. De Rotterdammer, waarbij het grote geldbedrag is gevonden, zal worden gedagvaard voor witwassen. De tweede Rotterdammer waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen, is heengezonden.