Drie arrestaties in onderzoek naar grootschalige fraude met btw en BPM

Import De aanhoudingen en doorzoekingen vloeien voort uit een strafrechtelijk onderzoek dat is gestart na signalen van de Belastingdienst, meldt de FIOD. Het onderzoek richt zich op een autobedrijf dat zich specialiseert in de import van voertuigen uit het buitenland. De 41-jarige verdachte zou deze voertuigen via veilingen aankopen en vervolgens in Nederland verkopen.

Btw-auto’s

Uit het onderzoek blijkt dat deze auto’s in de aangiften omzetbelasting onterecht als margeauto’s zijn verwerkt. In werkelijkheid betreffen het btw-auto’s. Hierdoor werd slechts over de winstmarge btw afgedragen, in plaats van over de volledige verkoopprijs. Het voorlopige belastingnadeel wordt geschat op ruim 500.000 euro.

Onjuiste BPM-aangiften

Daarnaast bestaat volgens de FIOD het vermoeden dat er opzettelijk onjuiste BPM-aangiften zijn ingediend. Voor vrijwel alle geïmporteerde voertuigen werd een taxatierapport ingediend waarin schade werd opgevoerd, waardoor de waarde van de auto’s kunstmatig werd verlaagd. Hierdoor werd minder BPM afgedragen. In werkelijkheid bleek deze schade vaak niet aanwezig, wat onder meer blijkt uit het ontbreken van herstelfacturen en de verkoop van de voertuigen zonder zichtbare schade. Het voorlopige nadeel voor de Belastingdienst op dit punt bedraagt circa 390.000 euro.

Eenmanszaak op naam vrouw

De taxatierapporten die werden gebruikt voor de BPM-aangiften op naam van het autobedrijf, werden aanvankelijk opgesteld door de 41-jarige verdachte. Nadat de Belastingdienst hem erop had gewezen dat hij hiervoor niet voldeed aan de gestelde voorwaarden, werd de werkwijze aangepast. De rapporten werden voortaan ingediend op naam van een eenmanszaak geregistreerd op naam van de 49-jarige vrouw.



Uit onderzoek blijkt echter dat zij vermoedelijk weinig tot geen kennis heeft van voertuigtaxaties. In combinatie met taxatiefoto’s waarop de verdachte in de weerspiegeling zichtbaar is en het feit dat de benodigde software op zijn naam staat, bestaat het sterke vermoeden dat hij de rapporten alsnog zelf opstelde.

Het onderzoek wordt voortgezet onder leiding van het Functioneel Parket.