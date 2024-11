Drie arrestaties na explosie in Roermond

De explosie vond rond 01.00 plaats bij een woning aan de Bob Boumanstraat in Roermond. Op de oprit was hierdoor een kleine brand ontstaan. De brandweer heeft die snel geblust. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

De politie traceerde een auto op de Rijksweg-Zuid in Kelpen-Oler. De drie inzittenden zijn aangehouden. Hun mogelijke rol in het incident is in onderzoek.

Woensdag en donderdag waren er ook explosies in de Bob Boumanstraat in Roermond. De politie onderzoekt in hoeverre de drie verdachten ook betrokken zijn bij deze eerdere incidenten.