Vier arrestaties na schietpartij in Barendrecht, gewonde in ziekenhuis aangehouden

De schietpartij vond plaats op een parkeerplaats bij een sporthal aan de Bachlaan. Twee auto’s gingen er daarna met hoge snelheid vandoor. De politie heeft meerdere kogelhulzen aangetroffen. Eén inslag kwam terecht in de motorkap van een bestelbus, waarachter één van de twee auto’s geparkeerd stond. Ook een andere auto raakte beschadigd.



De forensische opsporing heeft sporenonderzoek verricht, daarbij werd een speurhond ingezet. Ook is met getuigen gesproken. Twee verdachten werden meteen aangehouden: een 30-jarige man uit Rotterdam en 34-jarige man uit Heinenoord.

Gewonde

In de omgeving van de Bachlaan vonden agenten geen gewonden. Maar in het ziekenhuis bleek kort na de melding een 44-jarige gewonde man uit Capelle aan den IJssel te zijn binnengebracht door een 17-jarige jongen uit Spijkenisse. De gewonde man kon het ziekenhuis na behandeling verlaten. Beiden zijn aangehouden.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie zoekt getuigen en zegt op zoek te zijn naar camera- en dashcambeelden.