25 mei 2025

Drie Deventenaren aangehouden voor faillissementsfraude van miljoen euro

De FIOD heeft woensdag in twee strafrechtelijke onderzoeken drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer aangehouden op verdenking van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.