Drie doden bij nieuwe aanval op vermeende drugsboot in Caraïbische Zee

Hegseth zegt op X dat de dodelijke aanval is uitgevoerd op last van president Trump. ‘Dit schip – net als elk ander – was bij onze inlichtingendienst bekend als betrokken bij illegale drugssmokkel, voer langs een bekende drugsroute en vervoerde verdovende middelen.’

‘Drugsterroristen’

Volgens de minister van Defensie kwamen bij de aanval in internationale wateren drie mannelijke “drugsterroristen” om het leven. Bewijs dat het schip drugs smokkelde is wederom niet geleverd. Hegseth: ‘Deze narcoterroristen smokkelen drugs naar onze kusten om Amerikanen thuis te vergiftigen – en ze zullen daar niet in slagen. Het ministerie zal hen precies behandelen zoals wij Al-Qaida hebben behandeld. We zullen hen blijven volgen, in kaart brengen, opjagen en doden.’

In de afgelopen weken heeft het Amerikaanse leger zeker elf luchtaanvallen uitgevoerd op vermeende drugsschepen in internationale wateren. Volgens Hegseth werden tot nu toe elf vaartuigen getroffen en in ieder geval 46 mensen zonder vorm van proces gedood.

Cocaïnehandel

Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump plannen overweegt om productie en handel van cocaïne in Venezuela aan te vallen. Dat hebben drie Amerikaanse regeringsfunctionarissen anoniem aan CNN gemeld. Een besluit is nog niet genomen. Andere media schrijven dat de VS na de al aanzienlijke militaire opbouw bij Venezuela van de afgelopen maanden nu ook een eskader van vliegdekschip en andere oorlogsschepen verplaatsen van de Middellandse Zee naar Venezuela.

Trump zou ook overwegen om doelen op Venezolaans grondgebied aan te vallen. CNN schrijft dat dit ook deel uitmaakt van een bredere strategie om de macht van president Maduro te verzwakken.