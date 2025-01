Drie explosies binnen een uur in Rotterdam

Dreigende tekst

De eerste explosie was rond 01.45 bij een woning aan de Vergiliusstraat in de wijk IJsselmonde. Rijnmond schrijft dat op beelden is te zien dat de voordeur is ontzet en een ruit kapot is. Op de muur naast de voordeur is de tekst ‘Dood aan kankerratten’ gespoten.



Rond 02.37 was er een tweede explosie bij een woning aan de Rodenburgstraat in Rotterdam-Overschie. Daarbij raakte een ruit beschadigd.