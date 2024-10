Drie gewonden door antitankgranaat in woning Eindhoven

Laatste Nieuws werkauto van de explosieven opruimingsdienst defensie (eodd)



Het explosief was al in de woning aanwezig toen het afging, meldt de politie vrijdag. Eerst werd uitgegaan van een gaslek, later van een explosie. Het gaat volgens de politie niet om een aanslag. Drie mensen raakten gewond, waarvan er één naar het ziekenhuis is overgebracht.

Onbewoonbaar

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er meer explosieven in het huis liggen. De woning is zwaar beschadigd en onbewoonbaar verklaard. Twee naastgelegen woningen zijn ontruimd. De straat is afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe het explosief is afgegaan. Mogelijk is het spontaan ontploft of is ermee geknoeid.

Antitankgranaat

Volgens Omroep Brabant ligt de achtergevel in de achtertuin, is de voorgevel beschadigd, en zit er een gat in de muur naar de buren. Hoewel de politie denkt dat het om een mortiergranaat gaat, gaat het volgens explosievendeskundige Ad van Riel om een antitank-brisantgranaat. Van Riel denkt dat de eigenaar ‘in de terroristische of criminele hoek zit’, zo zegt hij tegen Omroep Brabant.