Drie gewonden door explosie in Zoetermeer, verdachte aangehouden

De explosie vond rond 18.00 plaats vlakbij een gevel van een flat aan de Van Leeuwenhoeklaan. De flatportiek en een auto raakten beschadigd door zwaar vuurwerk. Ook een scooter liep schade op.

Van de drie gewonden is één persoon naar het ziekenhuis vervoerd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Vuurwerkresten

De politie heeft op de locatie vuurwerkresten aangetroffen. Het zou mogelijk gaan om een autobom.

Er is een verdachte aangehouden. Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend.