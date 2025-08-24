Drie gewonden na schietpartij in Rotterdam-Zuid, schutters voortvluchtig

(Beeld: Media-TV)

Rond 23.30 ontving de politie een melding van een schietincident aan de Paul Krugerstraat. Twee van de drie slachtoffers, een 47-jarige man uit Rotterdam en een 31-jarige man uit Barendrecht, zijn gewond aangetroffen voor een café in de Paul Krugerstraat. Het derde slachtoffer, een 43-jarige man uit Rotterdam, werd gewond gevonden voor een grillroom in de Pretorialaan. Alle drie de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén slachtoffer raakte zwaargewond, hij zou meermaals in de buik zijn geraakt.

Vier schoten

Na het incident zouden twee mannen zijn weggerend. Zij zijn nog niet gevonden. Volgens diverse getuigen zouden er vier schoten zijn gelost. Op straat zijn zeker twee kogelhulzen aangetroffen en veiliggesteld. De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft met getuigen gesproken en camerabeelden uitgekeken.

Hulpverlening belet

De politie heeft een diensthond moeten inzetten tegen omstanders/familieleden die de hulpverlening richting de slachtoffers hebben belet. Hierbij is door de politie naar verluidt geweld gebruikt.

De neergeschoten slachtoffers worden in het ziekenhuis extra bewaakt door agenten. Mogelijk verwachten zij dat de schutter(ers) terug zullen keren.

Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend.