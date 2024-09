24 september 2024

Drie illegale landingsbanen van drugssmokkelaars onklaar gemaakt in Suriname

In Suriname zijn in het binnenland drie illegale landingsbanen onklaar gemaakt. De landingsbanen in moeilijk bereikbaar bosgebied waren in gebruik bij smokkelaars van cocaïne die er met kleine vliegtuigjes cocaïne aanvoeren vanuit Brazilië en Colombia. Dat meldt het Surinaamse Openbaar Ministerie.