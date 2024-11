Drie invallen in onderzoeken naar illegale sigaretten

Laatste Nieuws CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

(Beeld: een bestelauto met sigaretten in Nieuwegein)

Autoverhuurbedrijf

Afgelopen dinsdag 12 november hebben de Douane en de FIOD in een onderzoek naar een verkoper van illegale sigaretten en waterpijptabak in Oss twee bestelauto’s met illegale sigaretten in beslag genomen. De auto’s stonden vlak bij de woning van de verdachte geparkeerd. De verdachte is nog niet aangehouden.

De auto’s waren gehuurd bij een autoverhuurbedrijf in de gemeente Boxmeer. Bij het autoverhuurbedrijf stond nog een bestelauto met dozen illegale sigaretten. De sigaretten en bestelauto’s zijn in beslag genomen.

In totaal zijn ruim één miljoen sigaretten in beslag genomen. De verdachte krijgt in ieder geval een naheffing van ruim 500.000 euro. Of hij ook voor de rechter moet komen is nog niet bekend.



Bestelauto’s

Op 14 november kreeg de Douane informatie van de politie en deed een onderzoek bij een garagebedrijf in Nieuwegein. In een loods die in gebruik was bij het garagebedrijf stonden twee bestelauto’s met bijna 900.000 illegale sigaretten lagen (foto).

Volgens de FIOD kan de garagehouder een aanslag verwachten van ongeveer 350.000 euro aan niet betaalde accijns. Hij is bovendien verdachte in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het functioneel parket.

Fabriek

Tijdens een bestuurlijke integrale controle is in het Brabantse Bladel is deze week een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. In een loods op het industrieterrein stond een professioneel ingerichte illegale fabriek met een complete productielijn voor sigaretten. Ook waren er verblijf-, en slaapplekken voor de werkers ingericht.

Op het moment van binnentreden was de fabriek niet in bedrijf en er was niemand aanwezig. Naast de machines, werden in de loods ruim 11 miljoen sigaretten, 9.500 kilo tabak, en een grote hoeveelheid spullen die gebruikt worden voor de productie van sigaretten gevonden.

Er konden per dag ongeveer 1 miljoen sigaretten geproduceerd. Alles is inmiddels afgevoerd en zal worden vernietigd.

Als de sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer 8 miljoen euro aan accijns mislopen. Er loopt onderzoek staat onder leiding van het functioneel parket.

Douane en FIOD doen gezamenlijk onderzoek naar handel in illegale sigaretten in het team “Smoke”.