Drie inzittenden auto opgepakt na drive-by shooting op A59 bij Nieuwkuijk

Een donkere Kia werd op de A59 bij Nieuwkuijk klemgereden door twee andere auto’s. Daarna werd er geschoten op de Kia, die langs de snelweg tot stilstand kwam. De inzittenden van de Kia zijn te voet gevlucht naar een nabijgelegen tankstation. De politie hield hen korte tijd later aan op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Het gaat om drie mannen van 18, 21 en 28 jaar uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Eén van hen raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld.

Twee auto’s

De politie is op zoek naar de inzittenden van de twee andere betrokken auto’s. Het zou gaan om een kleine witte auto (een Volkswagen) en een grote zwarte auto. De zwarte auto heeft vermoedelijk schade opgelopen tijdens het incident.

Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend, maar volgens bronnen heeft het vermoedelijk te maken met een ruzie in het criminele milieu.

Op last van de politie was de A59 enige tijd dicht bij Heusden. Het verkeer richting Waalwijk werd omgeleid via de af-en toerit.