2 juli 2025

Drie jaar cel voor bejaarde die bijna 11 kilo crystal meth in bestelbus vervoerde

De 69-jarige Arie K. uit Delft is dinsdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot drie celstraf voor de smokkel van 10,8 kilo crystal meth in zijn bestelbus. In twee Gamma-dozen in zijn bestelbus werden vorig jaar meerdere diepvriesbakjes aangetroffen met daarop de tekst “800G”. In de bakjes zaten heldere kristallen; crystal meth, zo bleek al snel.