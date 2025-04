Drie jaar cel voor beschieten huis in Almere

Slapen In de nacht van 7 juli 2024 vielen er twee schoten bij de woning. Eén schot ging door de voordeur, het andere schot kwam in de muur naast de voordeur terecht. De hulpverlener lag te slapen op de eerste verdieping. Zij had de schoten niet gehoord en werd er de volgende ochtend door een buurman op gewezen.

Dreigende boodschap

De rechtbank vindt het bewezen dat de twee verdachten samen naar het adres waren gegaan. De 31-jarige wees de woning aan en de 23-jarige schoot.

De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de twee verdachten was om het slachtoffer te doden, of dat zij op de koop toenamen dat zij zou komen te overlijden. Volgens de rechtbank was het geen poging moord of doodslag, maar alleen de bedoeling om een dreigende boodschap af te geven aan het slachtoffer.

Uithuisplaatsing

De rechtbank oordeelt dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan een bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht én aan vuurwapenbezit.

De 31-jarige man krijgt een gevangenisstraf van drie jaar en een contactverbod met het slachtoffer opgelegd, ook mag hij niet in een straal van 100 meter van haar huis komen. Hij krijgt dezelfde celstraf als geëist door de officier van justitie.

De 23-jarige verdachte wordt veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht, dit op advies van deskundigen. Hij moet zich laten behandelen voor de vastgestelde persoonlijkheidsstoornis. Ook hij moet zich houden aan het contact- en locatieverbod.