Drie mannen opgepakt na schietpartij in Vianen

Rond 01.00 kreeg de politie een melding van een schietincident op de Benedictushof. Agenten troffen op die locatie hulzen aan die vermoedelijk afkomstig waren van een alarmpistool. Verder onderzoek leidde naar een woning aan de Ursulinenhof. In deze woning zijn meerdere wapens aangetroffen waaronder het alarmpistool. De wapens zijn in beslag genomen.