Drie mannen opgepakt na schietpartij in Vianen
Drie mannen van 32, 35 en 37 jaar uit de gemeente Vijfheerenlanden en Best zijn zaterdagnacht aangehouden na een melding van een schietpartij op de Benedictushof in Vianen. Bij een doorzoeking in een woning zijn meerdere wapens aangetroffen.
Rond 01.00 kreeg de politie een melding van een schietincident op de Benedictushof. Agenten troffen op die locatie hulzen aan die vermoedelijk afkomstig waren van een alarmpistool. Verder onderzoek leidde naar een woning aan de Ursulinenhof. In deze woning zijn meerdere wapens aangetroffen waaronder het alarmpistool. De wapens zijn in beslag genomen.
Drie mannen, in de leeftijd van 32, 35 en 37 jaar uit de gemeente Vijfheerenlanden en Best zijn aangehouden. Niemand raakte gewond.