Drie mannen uit Almere opgepakt na vondst wietkwekerij in Albergen

(Beeld uit archief)

Het zou gaan om een wietplantage van ongeveer 500 planten. Door de diefstal van stroom is energiemaatschappij Enexis enkele uren bezig geweest om het illegaal aftappen van stroom te herstellen.

Tweede keer

Volgens Tubantia werd de wietkwekerij aangetroffen achter een woonhuis aan de Ootmarsumseweg. De krant schrijft dat het de tweede keer in korte tijd is dat de politie een grote wietkwekerij oprolt in het Twentse buitengebied. Woensdag vonden agenten een grote wietplantage van ongeveer 878 planten aan de Bovenbroeksweg, in het buitengebied tussen Geesteren en Manderveen. De politie arresteerde bewoner en eigenaar Robert P. (54).