Drie ‘Ndrangheta-maffiosi opgepakt op Ibiza (VIDEO)

Barcelona De acties volgden op Europese arrestatiebevelen die door Italië waren uitgevaardigd.

Tegelijkertijd werden twee huiszoekingen verricht: één op Ibiza en één in Barcelona. Daarbij werd onder meer 35.000 euro aan contant geld, luxe sieraden (waaronder een horloge van 120.000 euro), valse identiteitsdocumenten, drugs, mobiele telefoons en andere relevante documenten in beslag genomen.

Inlichtingendienst

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn de drie verdachten belangrijke figuren binnen de Calabrese ‘Ndrangheta, een van de machtigste en meest gesloten criminele netwerken ter wereld. Ze waren al langere tijd in beeld bij de Comisaría General de Información, de Spaanse inlichtingendienst binnen de Nationale Politie, die sinds 2024 speciaal onderzoek doet naar de infiltratie van de ‘Ndrangheta in Spanje.

Verzet

Het politieoptreden werd als risicovol omschreven, omdat de vuurwapengevaarlijke verdachten zich zouden hebben verzet bij de arrestatie. Nadere details hierover heeft de Spaanse politie niet gegeven.

De drie zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter van het centrale rechtbank in Madrid, die hun voorlopige hechtenis heeft bevolen.

De ‘Ndrangheta, afkomstig uit Calabrië, wordt beschouwd als een wereldwijde criminele macht met invloed in Europa, Amerika, Afrika en Azië. Spanje geldt daarbij als strategisch knooppunt voor met name smokkel en invoer van cocaïne.

Eerder deze maand werd een ‘Ndrangheta-verdachte opgepakt in de Colombiaanse stad Cali.

