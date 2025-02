22 februari 2025

Drie Nederlanders in België vast met 366 kilo cocaïne

In België zijn vrijdagmiddag drie Nederlanders gearresteerd nadat de politie een inval deed in een bedrijf in Beerse. Daar ontdekte de politie volgens het Antwerpse parket een container met cocaïne. In een serie sporttassen bleek 366 kilo cocaïne te zitten.