Drie Nederlanders in Duitsland gepakt met zwaar vuurwerk

Explosievenwet Toen de agenten in de kofferbak keken zagen ze een grote voorraad zwaar vuurwerk, waarvoor in Duitsland een vergunning nodig is, in het kader van de Duitse Explosievenwet.

Er bleek 64 kilo aan zwaar vuurwerk in de auto te zijn vervoerd.

De drie Nederlanders zijn tussen de 26 en 28 jaar oud. Ze hebben bekend de explosieven onlangs in Tsjechië te hebben gekocht. De Nederlanders zijn nu verdachte in een onderzoek dat is gestart naar overtredingen van de Explosievenwet.



Zelfgemaakte explosieven

In Nederland en Duitsland plegen jonge criminelen geregeld aanslagen op woningen en auto’s, doorgaans zijn die het gevolg van conflicten in het criminele milieu. Er worden daarbij zelfgemaakte explosieven gebruikt die zijn gefabriceerd met materiaal dat uit professioneel vuurwerk wordt gesloopt, zoals flitspoeder.