16 oktober 2024

Drie personen in levensgevaar na schietpartij in Antwerpen (UPDATE)

In het centrum van Antwerpen is aan het einde van de middag een schietpartij geweest waarbij drie mensen levensgevaarlijk gewond zijn geraakt. Dat gebeurde in appartementengebouw in de Jezusstraat, vlak bij de Meir. Er zijn verschillende mensen gearresteerd.