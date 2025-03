Drie tieners opgepakt voor reeks explosies in Den Haag

Gewonde Zaterdagnacht vond rond 03.00 een explosie plaats bij een woning aan de Wingerd in Den Haag. Hierbij ontstond veel schade. Donderdagnacht vond ook al een explosie plaats bij een andere woning aan de Wingerd waarbij één persoon gewond raakte.

Tas met explosief

Na de explosie van zaterdagnacht zijn drie personen aangehouden op verdenking van voorbereiding van een nieuwe explosie. Het gaat om een 18-jarige man en twee minderjarige jongens. Bij één van de aanhoudingen is een tas aangetroffen. Na onderzoek van het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is gebleken dat hier een explosief in zat.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosies. Daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijk verband.