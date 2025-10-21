Drie ton cocaïne in container die “even weg” weg was

Opnieuw ingevoerd Volgens de Costa Ricaanse krant La Nación kwam de container eerst met controle de terminal binnen. Vervolgens verdween hij uit het beveiligde gebied, om later opnieuw te worden ingevoerd, ditmaal gevuld met cocaïne. Die manoeuvre, waarbij een container tijdelijk buiten toezicht raakt en daarna weer in het systeem wordt gebracht, is een bekende methode.

De container, die nu gevuld was met fruit, ging toch langs een aantal scanners en douanepersoneel constateerde een afwijking op de röntgenbeelden. De inhoud van de container bleek inmiddels aangevuld met honderden zakken cocaïne. De chauffeur werd ter plaatse aangehouden.

Het tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van containers vergt kennis van planningssoftware, gate-logs, RFID-systemen en seal-nummers. Waarschijnlijk is er door een criminele organisatie een corrupt contact in de haven gebruikt. APM Terminals (onderdeel van Maersk, met ook een Nederlandse inbreng) beheert de containerhaven van Moín.



Costa Rica is een doorvoerland van cocaïne die in kleine vaartuigen wordt aangevoerd vanuit Colombia. In principe gaan nu alle vertrekkende containers in de haven van Moín door de scanner. Dat heeft de cocaïnesmokkel moeilijker gemaakt. Het aantal vangsten van enkele honderden kilo’s in Moín is scherp gedaald.

In juni 2025 werd er nog wel een lading van 3,4 ton cocaïne onderschept, bestemd voor Antwerpen. Ook de vangst van deze week was zeer groot in omvang. Smokkelaars sturen dergelijke grote hoeveelheden alleen als ze vrij zeker van hun zaak zijn.





