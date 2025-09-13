13 september 2025
Drie ton Colombiaanse cocaïne gepakt bij Canarische Eilanden (VIDEO)
In internationale wateren nabij de Canarische Eilanden is bij een actie van de Colombiaanse nationale politie in samenwerking met de FBI, de Spaanse Guardia Civil en de Portugese autoriteiten afgelopen week drie ton cocaïne gepakt.
Dat heeft de Colombiaanse president Gustavo Petro op X bekend gemaakt.
De lading werd vervoerd op een Colombiaanse sleepboot in slechte staat en was vermoedelijk vertrokken vanuit Puerto López, een kleine haven op La Guajira, een schiereiland in het noordoosten van Colombia.
Er was informatie vanuit de FBI binnengekomen over het transport.