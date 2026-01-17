Drie ton winegums en honing met cannabis gepakt op Schiphol

Douaniers controleerden met speurhonden een aantal ladingen uit de Verenigde Staten, bestemd voor de Nederlandse en Tsjechische markt. Die bestonden voornamelijk uit winegums en honing. De honden sloegen al snel aan op de goederen en bij nader onderzoek bleken de zoetigheden THC te bevatten.

De drugs zijn overgedragen aan het Cargo Harc-Team Schiphol. Dat is een samenwerkingsverband tussen Douane, Koninklijke Marechaussee en de FIOD, op en rond luchthaven Schiphol.